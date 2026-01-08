Невеста Лепса ответила на вопрос о поцелуе с певцом фразой "Меня сейчас стошнит"

Знаменитость отказалась описывать подробности

19-летняя Аврора Киба рассмеялась в ответ на вопрос журналистки о том, каким был ее первый поцелуй с Григорием Лепсом: знаменитость иронично заявила интервьюеру, что такие вопросы можно было бы задать тем, кому "пять лет".

"Боже, Маша, ну нам что, по пять лет, мы будем это обсуждать?" – спросила Киба.

Та заявила, что не видит в вопросе ничего предосудительного – ей интересно узнать подробности. Смущенная Киба при этом не стала уходить от ответа, решив подобрать нужные слова.

Ведущая в ответ начала сама подбирать за Аврору нужное описание поцелуя – "сочный" или "вкусный". Аврора особенно ярко отреагировала на последнее слово.

"Боже, Маша, сейчас меня стошнит. Лепсовидным", – выдала Киба.

Кстати, многие после этого посчитали, что 63-летнего певца связывает с Кибой исключительно пиар – никаких отношений, кроме деловых, считают скептики в соцсетях, в действительности у этой пары нет.

Кстати, Аврора призналась, что встретит Новый год без Лепса – тот отправится давать выступления, так как праздничная ночь будет у него, как и у всех артистов, хлебной.