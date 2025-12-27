Огненная Лошадь возьмет под крыло: трем знакам сказочно повезет в 2026 году

Курс рубля
- Ждать ли "апокалиптический" курс доллара: эксперты предупредили россиян
- Обменники массово закрываются по России после обвала доллара
- Минфин двумя словами объяснил причину обрушения рубля
2026 год пройдет под покровительством Огненной Лошади, и особенно щедрой она окажется к тем, кто не боится рисковать и умеет брать ответственность на себя. Астрологи уверены, что у трех знаков начинается по-настоящему светлая полоса.
В 2026 году у Овнов откроются новые финансовые возможности, которые еще недавно казались недостижимыми. Главное условие успеха – не сомневаться в себе и не оглядываться на прошлые неудачи.
Огненная Лошадь поддержит Львов во всем, что связано с карьерой и признанием. Львы смогут выйти на новый уровень, заявить о себе громко и уверенно, получить повышение или общественное одобрение. Это год, когда их наконец услышат и оценят по достоинству.
Для Стрельцов 2026 год станет временем удачных перемен, путешествий и судьбоносных знакомств. Возможны переезды, новые отношения или неожиданный поворот жизни, который приведет к вожделенной внутренней гармонии.
Ситуация на международной арене становится все хуже
Российский флот может наносить удары где угодно и в любое время, считает обозреватель