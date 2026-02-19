Курс рубля
- Ждать ли "апокалиптический" курс доллара: эксперты предупредили россиян
- Обменники массово закрываются по России после обвала доллара
- Минфин двумя словами объяснил причину обрушения рубля
Григорий Лепс недополучил 13 млн рублей во время тура по южной части России. Медиа связывают это с резкими высказываниями артиста в адрес прекрасного пола: билеты на концерты продавались с большим трудом, сообщает Shot.
Журналисты обращают внимание на соответствующую статистику: за неделю Лепс выступил в Краснодаре, Ставрополе и Ессентуках. На первом концерте свободнымы были порядка 800 мест, которые могли бы принести Григорию около 5,5 млн рублей.
На других двух концертах зал был заполнен с трудом на половину мест. Стоимость билетов начиналась от 4 тыс. рублей под потолком и до 30 тыс. рублей на первых рядах.
На билетах Лепс заработал около 57 млн рублей из возможных 70.
Женская аудитория начала менее благосклонно относиться к Лепсу, пережившему разрыв с Авророй Кибой. Знаменитости припомнили его высказывание о том, что современные девушки не представляют интереса, и поздравлять их с 8 Марта не надо. Произошло это на юбилейном концерте Аниты Цой. Григорий послал всех девушек на три буквы, чем многих шокировал.
Глава киевского режима становится токсичной фигурой для многих
Американские эксперты внимательно следят за российскими успехами