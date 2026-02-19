СМИ: посещаемость концертов Лепса "просела" после его резких слов о женщинах

Певца начала хейтить женская аудитория

Григорий Лепс недополучил 13 млн рублей во время тура по южной части России. Медиа связывают это с резкими высказываниями артиста в адрес прекрасного пола: билеты на концерты продавались с большим трудом, сообщает Shot.

Журналисты обращают внимание на соответствующую статистику: за неделю Лепс выступил в Краснодаре, Ставрополе и Ессентуках. На первом концерте свободнымы были порядка 800 мест, которые могли бы принести Григорию около 5,5 млн рублей.

На других двух концертах зал был заполнен с трудом на половину мест. Стоимость билетов начиналась от 4 тыс. рублей под потолком и до 30 тыс. рублей на первых рядах.

На билетах Лепс заработал около 57 млн рублей из возможных 70.

Женская аудитория начала менее благосклонно относиться к Лепсу, пережившему разрыв с Авророй Кибой. Знаменитости припомнили его высказывание о том, что современные девушки не представляют интереса, и поздравлять их с 8 Марта не надо. Произошло это на юбилейном концерте Аниты Цой. Григорий послал всех девушек на три буквы, чем многих шокировал.