Окружение Лепса и Кибы описали отношения бывшей пары: "Артист и поклонница"

Звезда и фанатка: в окружении Лепса и Кибы описали отношения бывшей пары
Фото: соцсети
Студентка была ярой фанаткой экс-возлюбленного, утверждают инсайдеры

В окружении бывшей звездной пары – Авроры Кибы и Григория Лепса – отреагировали на новость о расставании певца с 19-летней студенткой. По словам источников, знакомых с ситуацией, у Авроры был культ Лепса.

"Они больше напоминали не влюбленную пару, а известного артиста и его преданную поклонницу. Она его ярая фанатка", – сообщили "КП" знакомые с ситуацией источники.

О Кибе до 2024 года было ничего не известно. А затем она внезапно появилась в окружении певца, а позднее – и в светских хрониках. По слухам, Лепс дружил с родителями Авроры. Затем певец заговорил о женитьбе, которой так и не случилось.

Напомним, о расставании стало известно днем ранее. 19-летняя студентка бросила Григория во время их совместной поездки в Таиланд, по данным СМИ. После этого в Сети появились фото и видео, на которых Аврора посещает ночные клубы в Москве и Ибице – судя по кадрам, уже без Григория. Бывшая возлюбленная певца позднее подтвердила информацию о разрыве, не став уточнять причин.

Кстати, до этого Аврора отказалась описывать первой поцелуй с Лепсом, заявив ведущей, что ее "сейчас стошнит".

Источник: "КП" ✓ Надежный источник
