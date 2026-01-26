Киба сообщила о расставании с Лепсом

Роман звезд с огромной разницей в возрасте продлился не так долго

Аврора Киба сообщила о разрыве с Григорием Лепсом. Изначально поводом для обсуждений проблем в паре стало появление 19-летней девушки в одном из ночных клубов Москвы, где она вела себя достаточно вызывающе. После этого в СМИ появилась информация, что отношения студентки с артистом завершены. По данным источников, расставание произошло еще во время их совместного отдыха в Таиланде, и сейчас девушка официально свободна.

Набирающая популярность знаменитость решила не оставлять пространство для слухов и позже опубликовала обращение в соцсетях. Она объявила, что их история любви подошла к концу спокойно и без скандалов – в отношениях было много теплых и искренних моментов, за которые она испытывает благодарность.

Студентка подчеркнула, что между ней и возрастным исполнителем не осталось обид или конфликтов. Они расстались с уважением друг к другу и просто решили двигаться разными дорогами. Об этом пишет женский журнал "Клео.ру".

К слову, ранее стало известно о резком падении доходов Лепса.