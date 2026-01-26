Киба сообщила о расставании с Лепсом

Киба сообщила о расставании с Лепсом
Аврора Киба. Фото: соцсети
Роман звезд с огромной разницей в возрасте продлился не так долго

Аврора Киба сообщила о разрыве с Григорием Лепсом. Изначально поводом для обсуждений проблем в паре стало появление 19-летней девушки в одном из ночных клубов Москвы, где она вела себя достаточно вызывающе. После этого в СМИ появилась информация, что отношения студентки с артистом завершены. По данным источников, расставание произошло еще во время их совместного отдыха в Таиланде, и сейчас девушка официально свободна.

Набирающая популярность знаменитость решила не оставлять пространство для слухов и позже опубликовала обращение в соцсетях. Она объявила, что их история любви подошла к концу спокойно и без скандалов – в отношениях было много теплых и искренних моментов, за которые она испытывает благодарность.

Студентка подчеркнула, что между ней и возрастным исполнителем не осталось обид или конфликтов. Они расстались с уважением друг к другу и просто решили двигаться разными дорогами. Об этом пишет женский журнал "Клео.ру".

К слову, ранее стало известно о резком падении доходов Лепса.

Источник: Super.ru ✓ Надежный источник
По теме

МИД Италии залепил звонкую пощечину Киеву после выходки в Давосе

Украинские политики редко задумываются о последствиях своих слов

"Страна станет больше": сделано важное заявление о России к 2050 году

Российскую Федерацию ждут глобальные перемены

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей