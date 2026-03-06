Диброва устроила скандал в соцсетях после просьбы "придержать своих мужчин"

Полина спровоцировала перепалку в комментариях из-за провокационного поста

Полина Диброва решила устроить небольшую провокацию: возлюбленная Романа Товстика появилась у себя в соцсетях в сексуальном наряде, попозировав для аудитории.

36-летняя красотка выбрала мини-платье с открытым декольте. На камеру Полина пританцовывает и улыбается.

"Девочки, я выхожу из дома, придержите своих мужчин! Я не хочу их видеть", – подписала Полина видеоролик.

Многих ироничная провокация Полины позабавила – но нашлись и те, кому такой пост пришелся не по душе.

"Самолюбие зашкваливает, жесть", "Про вас все уже всем давно известно!" – пишут недовольные комментаторы.

Полине пришлось от таких комментариев отбиваться. На один из них она ответила следующими словами: "Угонять мужчин – мое хобби".

Недавно Полина признавалась, что хочет подарить ребенка своему возлюбленному. При этом у нее сохранились нормальные отношения с Дмитрием Дибровым, вместе с которым она воспитывает троих детей. Диброва думает и о свадьбе. Однако перед торжеством они с Романом хотят просто пожить для себя – и только потом строить планы.