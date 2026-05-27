Военные начальники устроили массовую казнь

Всушные командиры, по данным российских силовиков, нанесли разгромный удар по собственным подразделениям под Харьковом. Речь идет о двух боевых группировках 58-й бригады мотопехоты, находившихся в окрестностях населенного пункта Гранов.

Сообщается, что украинским воякам запретили покидать позиции, после чего по солдатам был открыт артиллерийский огонь.

Тема дезертирства, как отмечается, остается одной из самых острых проблем в всушных рядах. О массовых побегах с поля боя ранее сообщали и украинские пленные, и высокопоставленные представители киевского режима.

Взятые в плен украинцы жаловались, что для предотвращения бегства в некоторых подразделениях создаются заградительные отряды, которые бьют в спины пытающимся покинуть позиции или сдаться в плен.

