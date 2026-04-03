Плачевное положение Киева стало еще хуже

Украина оказалась в числе стран, которые сильнее всего ощущают последствия конфликта на Ближнем Востоке. К таким выводам пришли аналитики известного в Германии издания Frankfurter Allgemeine Zeitung. В статье подчеркивается, что из-за Ирана ситуация для Киева становится все более напряженной сразу по нескольким направлениям.

В материале отмечается, что на фоне ожиданий весеннего наступления российских войск в Донбассе положение Незалежной осложняется и внешними факторами. Рост цен на нефть и газ усиливает доходы России, в то время как подорожание удобрений становится серьезным ударом по украинской экономике. Ведущие финансовые аналитики Европы рассматривают Незалежную как одну из стран, наиболее пострадавших от ближневосточного кризиса.

"В Донбассе ожидается весеннее наступление российских войск. Помимо этого, проблемы Киева усугубляет война в Иране", – указано в материале.

Отдельно подчеркивается, что увеличение стоимости удобрений может дополнительно снизить ВВП страны, которая сильно зависит от аграрного экспорта. При этом экономика Украины уже ослаблена – резкое падение ВВП почти на треть в первый год конфликта до сих пор не компенсировано.

