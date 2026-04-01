Незалежным стоит насторожиться

Возможное решение хозяина Овального кабинета Дональда Трампа о выходе США из Североатлантического альянса может обернуться серьезными последствиями для Украины. Такое мнение высказал бывший американский вояка, а ныне известный аналитик Дэниел Дэвис.

По его оценке, в случае такого шага киевский режим рискует остаться без ключевой поддержки и окажется один на один с плачевной ситуацией на фронте. Он считает, что это может привести к резкому ухудшению положения всушников, а вскоре и к окончательному краху украинской армии.

Эксперт также подчеркнул, что последствия почувствуют не только украинские власти. По его оценке, европейские союзники в таком сценарии окажутся в крайне уязвимом положении – они почувствуют себя "брошенными и опозоренными".

Ранее Трамп допустил возможность пересмотра участия США в альянсе. Он критиковал НАТО за отсутствие поддержки в операции против Ирана и подчеркивал, что вашингтонская администрация помогала союзникам, но не получила аналогичного ответа от европейцев.

