Европейцы решили лично посетить украинские земли

Официальная представительница главного внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова резко высказалась о визите европолитиков в печально известную Бучу, назвав происходящее показательным саморазоблачением.

Речь идет о поездке представителей стран Евросоюза, включая главу евродипломатии Каю Каллас, которые посетили украинские земли 31 марта. Дипломат заявила, все происходящее весьма наглядно раскрывает суть печальных событий.

Она напомнила, что шумиха вокруг Бучи, в которой российские бойцы якобы "устроили бойню", была подлой инсценировкой, организованной украинцами при поддержке западных спонсоров. Она жестко прокомментировала возвращение европейских представителей на это место нашумевших событий.

"Как известно, убийцы всегда возвращаются на место преступления", – объявила дипломат.

Ранее российскими властями неоднократно было заявлено, что распространявшиеся в 2022 году материалы о событиях в Буче – очередная киевская инсценировка. В ведомстве подчеркивали, что в период нахождения города под контролем российских сил местные жители не подвергались насилию.

К слову, ранее Каллас закатила истерику в Киеве.