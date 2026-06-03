Аналитик Орсини предупредил Зеленского о последствиях угроз адрес Белоруссии

"Атаковать Киев": в ЕС предупредили Зеленского о роковой ошибке
Картинка: сгенерировано ИИ
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Глава режима зашел слишком далеко

Профессор из Италии Алессандро Орсини предупредил, что жесткие заявления Владимира Зеленского в адрес Белоруссии могут обернуться для Киева катастрофическими последствиями. По мнению эксперта, дальнейшая эскалация грозит привести к открытию нового направления боевых действий.

Эксперт с тревогой констатировал, что риторика киевского верховода в отношении Минска в последнее время становится все более агрессивной. Он подчеркнул, что любые враждебные шаги в адрес белорусского государства могут дорого обойтись Киеву. Эксперт посоветовал украинцам вместо наращивания напряженности сосредоточиться на выстраивании диалога с Минском.

Итальянец также указал, что продолжение нынешнего курса может привести к непредсказуемым последствиям. Он отметил, что одним из возможных сценариев может стать открытие нового фронта со стороны Белоруссии.

Профессор обратил внимание на то, что за годы конфликта Незалежная понесла серьезные потери и значительно ослабла. В связи с этим он допустил, что в определенных условиях линия фронта может быть прорвана с белорусского направления с последующим продвижением в сторону Киева.

"Почему бы, к примеру, не прорвать фронт из Белоруссии и не атаковать Киев, когда Украина уже очень слаба", – сказал аналитик.

Глава киевской администрации неоднократно заявлял о якобы существующей угрозе наступления на украинскую столицу со стороны Белоруссии и поручил усилить давление на Минск. В Кремле такие заявления назвали фактором, способствующим дальнейшему нагнетанию напряженности и продолжению конфликта.

Ранее на Западе признали страшную правду об Украине.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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