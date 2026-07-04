Прилучный заявил, что Муцениеце стала его соседкой

Жизнь приготовила сюрприз экс-возлюбленным

После громкого развода, взаимных обвинений и многолетних судебных разбирательств судьба вновь свела Павла Прилучного и Агату Муцениеце. Теперь бывшие супруги живут по соседству, а их наследники могут свободно видеться с обоими родителями.

После свадьбы артистка переехала в загородный дом своего нового мужа – музыканта Петра Дранги. Особняк расположен неподалеку от дома ее бывшего, где он живет вместе с женой Зепюр Брутян и наследником.

После расставания в 2020 году отношения между экс-супругами были весьма натянутыми. Они публично выясняли отношения, спорили о детях и алиментах, судебные процессы продолжались несколько лет. Однако со временем им удалось урегулировать основные разногласия.

Теперь, как отметил актер, его старшие дети живут совсем рядом и могут в любой момент приходить к нему в гости. Такое соседство делает общение родных намного проще.