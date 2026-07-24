Вайкуле публично обратилась к Зеленскому на русском языке

Знаменитость попыталась объяснить свою позицию, но получилось сбивчиво

Некогда популярная в РФ Лайма Вайкуле публично поддержала Владимира Зеленского и положительно высказалась о массовых протестах на украинских землях. Во время интервью в Юрмале артистка заявила, что уважает главу киевского режима. При этом уличные акции против этого политика ей тоже по вкусу – она назвала их способом держать власть под постоянным давлением.

Любопытно, что в интервью знаменитость использовала исключительно русский язык. Артистка заявила, что внимательно следит за происходящими в Незалежной событиями и отметила, что восхищается активной гражданской позицией украинцев, которые бурно реагируют на перемены в стране.

Говоря о политической ситуации в Киеве, исполнительница назвала Зеленского своим "героем". Она объяснила, что испытывает уважение к нему из-за того, что он продолжает находиться во главе страны в тяжелый период и несет ответственность за республику в условиях затяжного кризиса.

В тот же момент дива поддержала массовые уличные акции, охватившие Украину после решения Зеленского уволить министра обороны Михаила Федорова. По ее мнению, участие граждан в подобных протестах позволяет обществу контролировать действия власти и не дает ей расслабляться.

При этом, отвечая на вопрос, возможны ли аналогичные массовые акции в Латвии, артистка заметно смутилась и призналась, что не представляет развития подобных событий в своей стране.

А недавно фестивалю звезды предрекли оглушительный провал.