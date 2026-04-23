Депутат Росликов: Вайкуле стала русофобкой из-за проживания в Латвии

Назван источник русофобии Лаймы Вайкуле
Лайма Вайкуле. Кадр: YouTube
Звезда позволяет себе крайне оскорбительные высказывания в адрес России и ее граждан

Антироссийские высказывания Лаймы Вайкуле в свое время наделали много шума, при этом певица и сейчас позволяет себе оскорблять страну, в которой построила карьеру. Теперь же прозвучала любопытная версия, объясняющая ее позицию.

Депутат Рижской думы Алексей Росликов заявил, что антироссийские и антисоветские взгляды исполнительницы, вероятно, связаны с условиями жизни в прибалтийских государствах и текущей политической конъюнктурой.

Государственный деятель напомнил, что проживание в Латвии предполагает следование определенным правилам и общественным установкам, и они во многом формируют публичные заявления артистки. Он отметил, что самому ему сложно понять такую позицию, но многие действует именно в таком ключе.

Кроме того, как подчеркнул парламентарий, в России эта исполнительница чувствовала себя значительно комфортнее: ее ценили, уважали и принимали на самом высоком уровне, она имела доступ к ключевым представителям власти. На этом фоне политик выразил недоумение по поводу решения звезды уехать из РФ и выбрать жизнь в ЕС.

Ранее сообщалось, что запланированное на 24 апреля в молдавской столице шоу Вайкуле было отменено.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
