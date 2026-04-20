В Молдавии отменен концерт Макаревича* и Вайкуле

Артист явно не рассчитывал на такой исход событий

Ставшие откровенными русофобами Андрей Макаревич* и Лайма Вайкуле получили неожиданный удар. Стало известно, что они не смогут выступить на молдавской сцене. Их совместное шоу отменено "по техническим обстоятельствам".

Так что запланированное выступление знаменитостей в Кишиневе не состоится. Звезды должны были порадовать публику 24 апреля на одной из крупнейших площадок столицы, которая вмещает около двух тысяч зрителей.

Организаторы объявили об отмене 18 апреля, сославшись на технические причины. При этом решение по времени совпало с рекомендациями местных властей, которые ранее призвали пересмотреть сотрудничество с рядом иностранных исполнителей из-за возможных репутационных рисков.

Покупателям билетов пообещали полный возврат денег. Также им предложили альтернативу – посетить концерт коллектива "Машина времени", запланированный на 14 июня в Кишиневе.

Еще до отмены выступление вызывало бурную реакцию. В соцсетях пользователи высказывали недовольство, утверждая, что артисты проявляют интерес к стране лишь ради заработка, хотя ранее вообще не уделяли ей внимание.

Ранее стало известно о проблемах в семье Макаревича* из-за конфликта России с соседним государством.

*признан иностранным агентом на территории Российской Федерации