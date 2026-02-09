Блогер Манукян заявил, что сын Макаревича* не разделяет его позицию по СВО

Семья Макаревича* распалась из-за СВО
Андрей Макаревич*. Фото: соцсети
Родные люди по-разному смотрят на события последних лет

В семействе беглого Андрея Макаревича* произошел серьезный разлад. По словам блогера Вадима Манукяна, сын музыканта-предателя сознательно отстранился от публичной линии отца и выбрал для себя совершенно иной путь.

Блогер рассказал, что Иван Макаревич остался жить в России и строит здесь карьеру, стараясь не иметь с родителем, а особенно с его политическими заявлениями ничего общего. Он очень не хочет, чтобы его автоматически записали в сторонники взглядов отца и навешивали на него чужие ярлыки.

Издание "Абзац", ссылаясь на неофициальную информацию, пишет, что разрыв в общении между отцом и сыном произошел после новой свадьбы музыканта. По некоторым данным, наследник не принял выбор родителя и предпочел дистанцироваться.

При этом ранее сам певец заявлял, что не оказывает финансовой поддержки всушникам, объясняя это опасениями за безопасность сына. Иван же избегает публичных комментариев о семье и полностью воздерживается от каких-либо высказываний о спецоперации.

Манукян подчеркивает, что решение Ивана жить и работать в России было осознанным и самостоятельным. Эксперт добавил, что эта ситуация стала наглядным примером того, что даже в одной семье возможны диаметрально противоположные взгляды и принципы.

К слову, недавно имя музыканта всплыло в самом грязном скандале современности.

Источник: Абзац ✓ Надежный источник
По теме

Зеленский закатил публичную истерику после российских ударов

Комик-политик выступил с разгромной тирадой

В США сделали срочное заявление по итогам переговоров в Абу-Даби

Общение проходило в трехстороннем формате

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей