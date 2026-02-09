Родные люди по-разному смотрят на события последних лет

В семействе беглого Андрея Макаревича* произошел серьезный разлад. По словам блогера Вадима Манукяна, сын музыканта-предателя сознательно отстранился от публичной линии отца и выбрал для себя совершенно иной путь.

Блогер рассказал, что Иван Макаревич остался жить в России и строит здесь карьеру, стараясь не иметь с родителем, а особенно с его политическими заявлениями ничего общего. Он очень не хочет, чтобы его автоматически записали в сторонники взглядов отца и навешивали на него чужие ярлыки.

Издание "Абзац", ссылаясь на неофициальную информацию, пишет, что разрыв в общении между отцом и сыном произошел после новой свадьбы музыканта. По некоторым данным, наследник не принял выбор родителя и предпочел дистанцироваться.

При этом ранее сам певец заявлял, что не оказывает финансовой поддержки всушникам, объясняя это опасениями за безопасность сына. Иван же избегает публичных комментариев о семье и полностью воздерживается от каких-либо высказываний о спецоперации.

Манукян подчеркивает, что решение Ивана жить и работать в России было осознанным и самостоятельным. Эксперт добавил, что эта ситуация стала наглядным примером того, что даже в одной семье возможны диаметрально противоположные взгляды и принципы.

