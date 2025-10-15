Названа стоимость шоу-программ Макаревича* и Вайкуле в Америке

Макаревич* сошелся с Вайкуле и затребовал огромные деньги: подробности жизни беглеца
Андрей Макаревич*. Фото: соцсети
Артист нашел способ пополнить банковские счета

Некогда популярный в нашей стране исполнитель Андрей Макаревич* решил громко вернуться на сцену – артист готовит масштабное турне по американским землям вместе со своей одиозной коллегой Лаймой Вайкуле.

Весной 2026 года дуэт намерен дать шесть концертов, и сумма, которую исполнители запросили за выступления, уже вызвала бурное обсуждение.

Выяснилось, что стоимость одного концертного часа звезд оценивается минимум в 402 тысячи долларов – около 32,5 миллиона рублей. Кроме внушительных заработков, знаменитости предъявили целый перечень личных требований, которые считают обязательными к выполнению.

Так, музыкант попросил обеспечить гримерку спиртным – водкой, виски и итальянским вином, а также блюдами кавказской и еврейской кухни: цыпленком табака, форшмаком, мясом и сыром. Его звездная подруга оказалась скромнее – она потребовала только легкие закуски, воду, лед, несколько свечей и уединенную атмосферу. Известно, что в последнее время артистка редко выступает сольно, предпочитая совместные проекты.

Впрочем, насколько реализуемы такие запросы – большой вопрос. Так, в Грузии Макаревич* недавно потерпел грандиозное фиаско.

*признан иноагентом на территории РФ

Источник: Абзац ✓ Надежный источник
По теме

Россия поставит на место США: назван способ предотвратить ядерную войну

Москву принуждают действовать решительно и нанести удар по Вашингтону при необходимости

"Все вышли": Трамп неожиданно объявил о полном развале БРИКС

Лидер уверен, что нанес по организации сокрушительный удар

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей