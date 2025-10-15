Названа стоимость шоу-программ Макаревича* и Вайкуле в Америке

Артист нашел способ пополнить банковские счета

Некогда популярный в нашей стране исполнитель Андрей Макаревич* решил громко вернуться на сцену – артист готовит масштабное турне по американским землям вместе со своей одиозной коллегой Лаймой Вайкуле.

Весной 2026 года дуэт намерен дать шесть концертов, и сумма, которую исполнители запросили за выступления, уже вызвала бурное обсуждение.

Выяснилось, что стоимость одного концертного часа звезд оценивается минимум в 402 тысячи долларов – около 32,5 миллиона рублей. Кроме внушительных заработков, знаменитости предъявили целый перечень личных требований, которые считают обязательными к выполнению.

Так, музыкант попросил обеспечить гримерку спиртным – водкой, виски и итальянским вином, а также блюдами кавказской и еврейской кухни: цыпленком табака, форшмаком, мясом и сыром. Его звездная подруга оказалась скромнее – она потребовала только легкие закуски, воду, лед, несколько свечей и уединенную атмосферу. Известно, что в последнее время артистка редко выступает сольно, предпочитая совместные проекты.

Впрочем, насколько реализуемы такие запросы – большой вопрос. Так, в Грузии Макаревич* недавно потерпел грандиозное фиаско.

*признан иноагентом на территории РФ