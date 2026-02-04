Курс рубля
Имя Андрея Макаревича* неожиданно оказалось в перечне фигур, всплывших в рассекреченных материалах по одному из самых грязных и резонансных международных скандалов последних лет – делу финансиста Джеффри Эпштейна. Сообщается, что журналисты изучили архивы, опубликованные Министерством юстиции США, и обнаружили там упоминание российского музыканта.
Речь идет о материалах прессы, которые организатор жутких оргий для самых высокопоставленных лиц получал и отслеживал. В одном из таких обзоров, датированном маем 2012 года, Андрей Макаревич* упоминается в связи с массовыми протестными акциями начала 2010-х годов в России. В статье он представлен как один из публичных лиц, возглавлявших шествие в Москве от Пушкинской площади до Чистых прудов.
В том же медиаобзоре, попавшем в архивы Эпштейна, фигурирует и имя писателя Бориса Акунина**, который также упоминается в контексте протестной активности тех лет. Набор персоналий и факт их присутствия в документах, связанных с Эпштейном, выглядит весьма любопытно.
Примечательно, что ранее в тех же рассекреченных файлах Министерства юстиции США журналисты уже находили упоминание об Алле Пугачевой. Новые находки демонстрируют, как дело Эпштейна продолжает вскрывать неожиданные и порой весьма удивительные пересечения.
*признан иноагентом в РФ
**признан иноагентом в РФ и внесен в перечень террористов и экстремистов
