Имя Макаревича* всплыло в материалах по делу Эпштейна

Имя Макаревича* всплыло в самом грязном скандале современности
Андрей Макаревич*. Фото: АГН "Москва"
В прессе появилась любопытная информация

Имя Андрея Макаревича* неожиданно оказалось в перечне фигур, всплывших в рассекреченных материалах по одному из самых грязных и резонансных международных скандалов последних лет – делу финансиста Джеффри Эпштейна. Сообщается, что журналисты изучили архивы, опубликованные Министерством юстиции США, и обнаружили там упоминание российского музыканта.

Речь идет о материалах прессы, которые организатор жутких оргий для самых высокопоставленных лиц получал и отслеживал. В одном из таких обзоров, датированном маем 2012 года, Андрей Макаревич* упоминается в связи с массовыми протестными акциями начала 2010-х годов в России. В статье он представлен как один из публичных лиц, возглавлявших шествие в Москве от Пушкинской площади до Чистых прудов.

В том же медиаобзоре, попавшем в архивы Эпштейна, фигурирует и имя писателя Бориса Акунина**, который также упоминается в контексте протестной активности тех лет. Набор персоналий и факт их присутствия в документах, связанных с Эпштейном, выглядит весьма любопытно.

Примечательно, что ранее в тех же рассекреченных файлах Министерства юстиции США журналисты уже находили упоминание об Алле Пугачевой. Новые находки демонстрируют, как дело Эпштейна продолжает вскрывать неожиданные и порой весьма удивительные пересечения.

*признан иноагентом в РФ

**признан иноагентом в РФ и внесен в перечень террористов и экстремистов  

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
По теме

"Бандитская группировка": Киев получил звонкую оплеуху с Запада

Действия украинских властей вызывают недоумение

Генсек НАТО выступил в Раде и объявил Киеву плохие новости

Рютте не стал скрывать реальное положение дел

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей