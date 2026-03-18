Рожин рассказал о панике в окружении Зеленского перед выборами

"Сидят на чемоданах": "Слуги народа" готовятся к бегству от Зеленского перед выборами
Фото: commons.wikimedia.org
Элиты собираются покинуть тонущий корабль

На Украине снова заговорили о выборах. Официально их никто не назначал, но в кулуарах уже все бурлит. Военный аналитик Борис Рожин в эфире радио Sputnik описал происходящее в окружении Владимира Зеленского и за его пределами.

По словам эксперта, значительная часть депутатов от "Слуги народа" уже всерьез готовится к бегству. Причина не столько в политике, сколько в деньгах. За годы у власти в руках узкого круга лиц сконцентрировались огромные ресурсы, и смена руководства может обернуться для них полной потерей доступа к финансам.

Тем временем оппоненты Зеленского – Петр Порошенко*, Юлия Тимошенко и другие – наоборот, только и ждут выборов. Им нужна трибуна, чтобы на волне критики действующей власти вернуть себе влияние и, что немаловажно, финансовые потоки.

Если команда Зеленского уйдет, страну ждет жесткий передел. Речь идет о десятках миллиардов долларов. И новые лица у власти, скорее всего, начнут с того, что попытаются отобрать активы обратно.

Давление на Зеленского растет не только изнутри, но и извне. Накануне Венгрия пригрозила Киеву остановкой финансирования, если Украина не разблокирует транзит российской нефти по "Дружбе". В Будапеште не верят в аварию на трубопроводе и считают остановку политическим решением. Из-за этого Венгрия уже заблокировала 20-й пакет санкций и кредит на 90 миллиардов евро. 

*внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму 

Источник: Радио Sputnik ✓ Надежный источник
По теме

"Худшая новость для диктатора": чем для Зеленского обернутся слова про Иран

У Тегерана есть свои спецслужбы, которые легко "бьют" по ответственным лицам

"Растет число таких лиц": польский генерал испугался пророссийских настроений

Местные власти в тихой панике: свои же все больше смотрят в сторону Москвы

