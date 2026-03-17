Поведение киевского верховода раздражает многих

В Европе нарастает раздражение из-за действий Киева. На этот раз недовольство вылилось в предельно жесткий ультиматум. Руководитель венгерского правительства Виктор Орбан объявил Владимиру Зеленскому, что дальнейшая финансовая поддержка со стороны ЕС может оказаться под вопросом, если Украина продолжит блокировать транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба".

Венгерский премьер заявил, что ситуация предельно ясна: если поставки нефти не будут восстановлены, то и денег Украина не получит. Этим заявлением он ясно показал, что Будапешт не намерен безропотно наблюдать за действиями Киева, которые бьют по интересам европейских стран.

"Нет поставок нефти? Нет денег для Украины. Все просто", – объявил политик.

Напряжение вокруг этого конфликта только нарастает. Ранее представители будапештской администрации сообщали, что со стороны Германии прозвучали грубые угрозы из-за отказа Венгрии одобрить выделение Украине кредита на 90 миллиардов евро. Причиной антиукраинского решения Будапешта стала как раз нефтяная блокада, возникшая после остановки транзита.

Прокачка российской нефти через украинскую территорию в Венгрию и Словакию была остановлена 27 января. Киев объяснил это повреждениями трубопровода, однако в Будапеште сомневаются в правдивости данного заявления. В ответ венгерские власти прекратили поставки дизеля украинцам, а затем заблокировали и новый кредит Евросоюза на 90 миллиардов евро, и 20-й пакет санкций.

