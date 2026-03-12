Зеленский публично нахамил Орбану из-за блокирования кредита от ЕС

Взбешенный Зеленский публично нахамил Орбану: "Не его дело"
Фото: commons.wikimedia.org
Киев считает, что Будапешт не может и не должен вмешиваться

Владимир Зеленский в интервью Politico резко высказался в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Причина – блокировка Будапештом военной и финансовой помощи, а также евроинтеграции Украины. 

По словам главы киевского режима, венгерский премьер блокирует "все для Украины".

"<...> деньги, оружие и наш путь в ЕС, наш уклад жизни", – перечислил Зеленский.

По его мнению, вопрос должен решаться диалогом между Венгрией и Евросоюзом. А самого Орбана в этом случае Зеленский считает лишней фигурой, у которой нет никаких полномочий, и потому уверен, что "это не его дело".

"<...> потому что он один из лидеров ЕС в отношении вопросов ЕС", – считает глава киевского режима. 

Это уже не первый хамский выпад. Ранее Зеленский угрожал Орбану звонками от боевиков ВСУ из-за блокировки кредита от ЕС, которые бы общались с ним "на своем языке". Премьер Словакии Роберт Фицо тогда заявил, что Зеленский перешел красные линии, и призвал Евросоюз дистанцироваться от этих заявлений.

На Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский и вовсе съязвил, что Орбан думает "о росте своего живота", а не армии. Венгерский премьер в ответ заметил: из-за такого восприятия ситуации Украина в ЕС не вступит.

Правительство Венгрии при этом пообещало, что не допустит членства Украины в Евросоюзе, пока кабмин Виктора Орбана остается у власти. В Брюсселе, отмечал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, имеется понимание на этот счет.

Источник: Politico ✓ Надежный источник
