Долина впервые раскрыла, кто первым поддержал ее после квартирного скандала

Народная артистка России Лариса Долина впервые публично назвала имя того, кто пришел на помощь в трудную минуту. По словам певицы, одним из первых ее поддержал саксофонист Игорь Бутман.
"Первым, кто меня поддержал, как раз был Игорь Михайлович Бутман. Очень многие меня поддержали, за что я сейчас хочу поблагодарить всех", – цитирует Долину ТАСС.
Артистка призналась, что эта поддержка помогла ей пережить сложный период. С квартирным скандалом и страстями она смогла справиться: "Жива, здорова, даже улыбаюсь".
Кстати, близкий друг Долиной, предприниматель и меценат Юрий Растегин сообщал, что певица не останется без "крыши над головой" – друзья уже решают этот вопрос. Более того, бизнесмен подтвердил, что подарил для музыкальной академии Долиной просторное помещение у Театра Советской Армии под джаз-клуб на 70–80 мест. Правда, открыть его пока не могут.
На вопрос, почему друзья не помогли деньгами, чтобы рассчитаться с долгами певицы, Растегин ответил уклончиво: такие предложения были, но история оказалась "чуть другой", и Долина решила дождаться решения суда.
