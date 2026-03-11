Долина впервые раскрыла, кто первым поддержал ее после квартирного скандала

Долина впервые раскрыла, кто первым поддержал ее после квартирного скандала
Лариса Долина. Фото: АГН Москва
Певица заявила, что после истории с квартирным скандалом осталась не без поддержки

Народная артистка России Лариса Долина впервые публично назвала имя того, кто пришел на помощь в трудную минуту. По словам певицы, одним из первых ее поддержал саксофонист Игорь Бутман.

"Первым, кто меня поддержал, как раз был Игорь Михайлович Бутман. Очень многие меня поддержали, за что я сейчас хочу поблагодарить всех", – цитирует Долину ТАСС.

Артистка призналась, что эта поддержка помогла ей пережить сложный период. С квартирным скандалом и страстями она смогла справиться:   "Жива, здорова, даже улыбаюсь".

Кстати, близкий друг Долиной, предприниматель и меценат Юрий Растегин сообщал, что певица не останется без "крыши над головой" – друзья уже решают этот вопрос. Более того, бизнесмен подтвердил, что подарил для музыкальной академии Долиной просторное помещение у Театра Советской Армии под джаз-клуб на 70–80 мест. Правда, открыть его пока не могут.

На вопрос, почему друзья не помогли деньгами, чтобы рассчитаться с долгами певицы, Растегин ответил уклончиво: такие предложения были, но история оказалась "чуть другой", и Долина решила дождаться решения суда.

Источник: ТАСС ✓ Надежный источник
