Пудовкин рассказал об угрозах в адрес Долиной

Черная полоса в жизни знаменитости не прекращается

Жизнь Ларисы Долиной никак не стабилизируется. Представитель знаменитости Сергей Пудовкин сообщил, что в ее адрес поступали угрозы, и по этим фактам уже проводится проверка.

Культурный деятель сообщил, что один из причастных к запугиванию исполнительницы хита "Погода в доме" уже находится под подпиской о невыезде и дает показания, а по двум другим эпизодам продолжается доследственная проверка. Таким образом, ситуация находится в поле зрения правоохранительных органов.

Товарищ знаменитости также отметил, что ей уже принесли извинения. Однако, как он подчеркнул, вопрос о том, прощать или нет, теперь решается не на личном уровне, а в судебном порядке, поскольку угрозы были озвучены публично и правовую оценку им должен дать суд.

Он также напомнил, что травля, оскорбления и тем более угрозы не могут считаться нормой в цивилизованном обществе. А еще Пудовкин пригрозил всем недоброжелателям: мол, любые действия, посягающие на безопасность и спокойствие звезды, будут преследоваться в соответствии с законом.

Ранее в прессе появлялись сообщения о том, что артистка опасается за свою жизнь из-за угроз со стороны неизвестных лиц.

К слову, недавно стало известно о другом скандале вокруг имени звезды.