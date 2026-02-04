Директор Долиной попросил прекратить травлю певицы

"Украли все до копейки": друг Долиной не сдержался и выдал эмоциональную тираду
Лариса Долина. Кадр: соцсети
Жизнь звезды резко изменилась

Концертный директор Ларисы Долиной Сергей Пудовкин выступил с эмоциональным обращением, призвав общественность остановить волну насмешек и нападок в адрес певицы. Он давит на то, что артистка сама стала жертвой жесткого обмана и в результате лишилась не только квартиры, но и всех своих сбережений, которые копила на протяжении всей жизни.

Он объявил, что произошедшее стало для знаменитости настоящей личной трагедией, связанной с болью, шоком и чувством тотального предательства. Он посетовал, что вокруг этой истории возник нездоровый, болезненный интерес, а сама ситуация превратилась в повод для публичного осуждения и злорадства.

Директор пожаловался на то, что общественная реакция напоминает травлю, в которой смешались злость, насмешки и желание бесконечно "добивать" человека, оказавшегося в беде. Он задался вопросом, сколько еще можно продолжать издевательства.

Пудовкин подчеркнул, что Долина потеряла не только жилье, но и абсолютно все деньги, заработанные за десятилетия карьеры. В качестве трагического примера он напомнил, что в прошлом году человек, попавший в аналогичную мошенническую ловушку – профессор МГУ, не выдержал удара и свел счеты с жизнью.

Он подчеркнул, что у певицы забрали буквально все до последней копейки, и это уже само по себе является достаточным наказанием.

"У нее украли все деньги, до копейки", – рассказал мужчина.

К слову, ранее стало известно о новом повороте в нашумевшем деле певицы.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
