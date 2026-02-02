Адвокат Лурье описала состояние квартиры в Хамовниках после Долиной

Новая собственница решила затеять глобальный ремонт

Квартира, которую Лариса Долина передала Полине Лурье перед тем, как съехать, была в хорошем состоянии. Об этом сообщила журналистам ее адвокат Светлана Свириденко.

"<...> всё убрано и чисто. Претензий нет", – высказалась юрист.

В квартире, кстати, осталась некоторая мебель. Скорее всего, она не устроит новую владелицу – Лурье намерена полностью обновить ремонт в пятикомнатной квартире. Однако пока неизвестно, когда начнутся работы.

"Так хочется Полине, сделать лучше для своих деток и себя", – объяснила адвокат.

Свириденко не отреагировала на вопрос о том, успела ли обжиться Лурье в своей квартире.

Сама Долина недавно призналась, что в настоящее время живет в арендованной квартире, которую сняла на выгодных условиях. Средств на новое жилье у нее нет, однако она надеется однажды выкупить эту квартиру.

Музыкальный критик Сергей Соседов ранее отметил, что в 2026-м Долина стала гораздо чаще выступать с концертами на фоне возросшего интереса аудитории. Певица объявила о большом гастрольном туре – в афише появилось 21 выступлений. Из них шесть концертов – сольные.