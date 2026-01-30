Соседов рассказал о триумфе Долиной после скандала

Черная полоса в жизни знаменитости подходит к концу

Скандал вокруг недвижимости в Хамовниках, вопреки ожиданиям, не ударил по карьере Ларисы Долиной, а в конце-концов обернулся для нее заметным профессиональным подъемом. Как рассказал музыкальный критик Сергей Соседов, в 2026 году знаменитость резко нарастила концертную активность из-за возросшего интереса публики.

После того как ситуация со скандальными жилыми метрами была исчерпана, звезда объявила о большом гастрольном туре – в афише появилось 21 выступление, шесть из которых запланированы как сольные концерты. Эксперт по звездной тусовке подчеркнул, что такой шаг невозможен без устойчивого зрительского спроса: концертный рынок устроен прагматично, и никто не будет организовывать туры в ущерб себе.

Критик отметил, что главный показатель успеха здесь – заполненные залы. Если зрители покупают билеты и приходят на концерты, артисту нет смысла уходить в тень. Именно это, судя по всему, и произошло с артисткой: внимание аудитории не ослабло, а, напротив, усилилось.

При этом критик напомнил, что еще в начале года один из проектов певицы пришлось переносить из-за слабых продаж. После этого звезда скорректировала стратегию, сделала ставку на востребованные форматы – и в итоге вернулась с обновленным и более насыщенным графиком. Так личный скандал неожиданно обернулся сценическим триумфом.

