Лариса Долина рискует потерять еще две квартиры в Юрмале из-за санкций

Власти Латвии могут забрать у Долиной две квартиры из-за санкций
Фото: АГН Москва
Певица рискует имуществом на 95 млн рублей

Лариса Долина рискует потерять имущество в Латвии: речь идет о двух квартирах в Юрмале, которые она не может ни продать, ни использовать из-за санкций Евросоюза, сообщает Baltnews.

Местный адвокат утверждает, что возможность лишиться недвижимости существует из-за того, что певица не может оплачивать счета за коммунальные услуги. А попытки решить вопрос "косвенными путями" грозят уже уголовной ответственностью.

"Ситуация ужасная. Единственный выход в этом случае – подать в суд на страну и попытаться добиться отмены санкций как необоснованных" – высказался адвокат.

Юрист Александр Бенхин уточнял ранее, что певица, в частности, владеет в юрмальском Дзинтари двумя квартирами общей стоимостью 95 млн рублей. Латвийский сейм говорит о необходимости национализации всего имущества, которое принадлежит подсанкционным лицам.

При этом местные компетентные органы могут подать на певицу в суд из-за невозможности оплачивать ЖКХ, и конфисковать имущество. Напрямую выплатить долги нельзя. А попытка сделать это через третьих лиц – уголовное преступление, как и переоформление с посреднической продажей.

Ранее директор Долиной Сергей Пудовкин обратился к хейтерам певицы после скандала с квартирой в Хамовниках.

Источник: Baltnews
