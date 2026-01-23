Лариса Долина полностью оплатила услуги ЖКХ за квартиру в Хамовниках

У Лурье теперь нет никаких претензий к певице

Лариса Долина полностью оплатила коммунальные услуги в своей бывшей квартире в Хамовниках. Об этом сообщила журналистам адвокат собственницы жилья Полины Лурье Светлана Свириденко.

Исполнительница полностью рассчиталась по ЖКХ, включая платежи за последний месяц. Поэтому, отметила юрист, Лурье не имеет к ней никаких претензий.

До этого сообщалось, что собственница намерена обратиться в суд, чтобы взыскать с Долиной расходы, включая оплату государственной пошлины, расходы на услуги адвокатов и отчет об оценке стоимости квартиры.

Процедура передачи состоялась 19 января, после многомесячного квартирного скандала. Лурье получила ключи от Долиной. Ранее ГУ ФССП по Москве сообщало об открытии исполнительного производства в отношении народной артистки.

Кстати, жители подмосковного Протасово рассказали о неприятном эпизоде общения с Долиной: все случилось еще несколько лет назад. В населенном пункте вывесили список должников по коммуналке (что запрещено в соответствии со 152-ФЗ), и имя певицы оказалось среди неплательщиков.

Певица в резкой форме отреагировала, дав понять, что не считает нужным отчитываться перед соседками. Те пожаловались, что долг у Долиной был очень большой.