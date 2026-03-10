Слепаков* пожаловался на неопределенность жизни в Израиле

Сбежавший из РФ Слепаков* пожаловался на одну деталь жизни в Израиле
Семен Слепаков*. Кадр: соцсети
Артист давно проживает на чужбине

Беглый лицедей Семен Слепаков* откровенно рассказал о своих внутренних переживаниях. В одном из интервью артист пожаловался на одну деталь жизни на Святой Земле. Он признался, что в последние годы его все чаще сопровождает ощущение неопределенности и отсутствия ясного жизненного направления.

Юморист отметил, что еще во время жизни в российской столице у него возникало чувство, что несмотря на успешную карьеру, стабильную работу и высокий доход, он на самом деле не понимает, к какой цели движется и чего по-настоящему хочет от жизни.

Знаменитость отметил, что после переезда ситуация не стала для него проще. Он признался, что ощущение неопределенности не исчезло, а, наоборот, стало еще сильнее. Хохмач по-прежнему не может четко сказать, к чему стремится.

"Неизвестность, я бы так сказал даже, еще глубже стала, ее еще больше", – посетовал артист.

При этом беглец подчеркнул, что жизнь на новой родине ему во многом нравится. Он рассказал, что после переезда стал чаще встречаться с друзьями и больше общаться с людьми, чего, как оказалось, раньше ему почему-то не хватало.

К слову, ранее стало известно о резком падении интереса к концертам этого артиста.

*признан иностранным агентом на территории РФ

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
