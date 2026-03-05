СМИ: Умар Джабраилов страдал от депрессии из-за зависимости и проблем в бизнесе

СМИ: Умар Джабраилов страдал от депрессии из-за зависимости и проблем в бизнесе
Умар Джабраилов. Фото: ТГ-канал u_dzhabrailov_official
Проблемы с внешностью усугубили депрессию бизнесмена

Умар Джабраилов страдал от депрессии, связанной с зависимостью от запрещенных веществ и проблем в бизнесе. Об этом сообщает Mash.

Так, из-за запрещенных веществ у экс-сенатора и бизнесмена начался некроз тканей носовой перегородки. Умар пытался сделать пластическую операцию, которая в итоге не помогла. И у того, говорится в материале, "окончательно пошатнулась психика".

Джабраилов употреблял запрещенные вещества еще с начала 1990-х. Хрящи носовой перегородки начали отмирать. Для исправления последствий он пошел к хирургам.

Знакомые говорят, что тот тщательно следил за собой и старался хорошо выглядеть. После неудачной процедуры Умар начал болезненно воспринимать изменения во внешности, что наложилось на депрессию.

Умар Джабраилов скончался 2 марта в Москве: его доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии, однако спасти бизнесмена не смогли.

Источник: Mash
По теме

"Поставили крест": в США объявили Киеву дурные новости

Положение Незалежной резко ухудшилось из-за последних изменений на международной арене

Минтранс выступил с заявлением после атаки на российский СПГ-танкер

Москва обвинила ЕС в попустительстве

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей