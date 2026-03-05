СМИ: Умар Джабраилов страдал от депрессии из-за зависимости и проблем в бизнесе

Курс рубля
Умар Джабраилов страдал от депрессии, связанной с зависимостью от запрещенных веществ и проблем в бизнесе. Об этом сообщает Mash.
Так, из-за запрещенных веществ у экс-сенатора и бизнесмена начался некроз тканей носовой перегородки. Умар пытался сделать пластическую операцию, которая в итоге не помогла. И у того, говорится в материале, "окончательно пошатнулась психика".
Джабраилов употреблял запрещенные вещества еще с начала 1990-х. Хрящи носовой перегородки начали отмирать. Для исправления последствий он пошел к хирургам.
Знакомые говорят, что тот тщательно следил за собой и старался хорошо выглядеть. После неудачной процедуры Умар начал болезненно воспринимать изменения во внешности, что наложилось на депрессию.
Умар Джабраилов скончался 2 марта в Москве: его доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии, однако спасти бизнесмена не смогли.
