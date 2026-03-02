Собчак вспомнила, как влюбилась в Умара Джабраилова: "Мужчина московской мечты"

Собчак вспомнила, как влюбилась в Джабраилова: "Мужчина московской мечты"
Фото: соцсети
Журналистка почтила память покойного бизнесмена, с которым у нее когда-то был роман

Ксения Собчак посвятила пост в соцсетях Умару Джабраилову, который скончался 2 марта: журналистка вспомнила, как приехала в Москву, и бизнесмен в модном тогда ресторане "Сан-Мишель" олицетворял для нее всю столичную жизнь.

"Красавец, человек, который наизусть цитировал мне стихи то Хайяма, то Бродского. Прекрасно образованный, галантный – в общем, мужчина московской мечты", – вспоминает Ксения.

Собчак предается воспоминаниям молодости: фантастическая влюбленность, первый частный самолет и знакомства со звездами мирового уровня.

"Во времена, когда все ходили в Chanel, он первый привел меня в бутики Margiela и Helmut Lang", — призналась Ксения.

Уже спустя много лет Умар, испытывая проблемы с запрещенными веществами, попросил Ксению дать интервью – психологически высказаться и дать таким образом самому себе публичное обещание. Ксения признается, что не узнает теперь, сдержал ли его Умар, но желает, чтобы он покоился с миром.

"Он был человеком сложным, мечущимся, но, безусловно, очень талантливым и добрым", – написала Собчак.

По данным правоохранителей, Умар Джабраилов, по предварительным данным, совершил самоубийство: криминальная составляющая отсутствует, пишет РИА Новости. Его тело обнаружили в квартире жилого комплекса Vesper Tverskaya. Спасти в больнице экс-сенатора не удалось.

