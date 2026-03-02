Светлана Лобода спряталась от ракетных ударов в подземном паркинге Дубая

Украинская певица переждала опасную обстановку, собрав с собой вещи

Светлана Лобода решила укрыться в подземном паркинге Дубая, прячась от ракетных ударов. Украинская певица застала ракетные удары, которые прогремели на фоне конфликта США и Израиля против Ирана, находясь в эмирате.

На кадрах украинская певица сидит на кресле, устало наклонив голову. В руках она держит бутылку воды. А на полу лежит сумка – по всей видимости, Светлана решила на всякий случай собрать самые необходимые вещи.

В соцсетях исполнительница показала обстановку: на таких же стульях рядом переговариваются люди. Лобода, судя по всему, была в довольно мрачном расположении духа.

"Весело", – угрюмо высказалась певица в соцсетях.

Ранее Mash сообщал, что Светлану могут объявить террористкой и экстремисткой после выступления на Пхукете, где она спела для бывшего топ-менеджера российской угольной отрасли Елены Дробиной. Лобода появилась на корпоративе, поздравив с днем рождения "хозяйку медной горы" Кузбасса – экс-руководителя "Кузбассразрезугля" и "Разреза Южный". На выступление обратили внимание общественники, сообщив, что заработанные деньги певица могла задонатить ВСУ.