Светлана Лобода повысила ценник на свой дворец под Москвой до 850 млн рублей

Улетевшая Лобода задрала ценник на подмосковный особняк на 200 млн рублей
Фото: соцсети
За два года трехэтажный дом Николо-Урюпино вырос в стоимости на треть

Светлана Лобода решила повысить стоимость своего особняка в Подмосковье до 850 млн рублей – цена таким образом выросла еще на 200 млн. Речь идет о недвижимости в Николо-Урюпино, который давно живущая за пределами России певица продает исключительно по безналичному расчету.

Трехэтажный дом площадью в 1,2 тыс. м2 двумя годами ранее выставлялся за 650 млн рублей. За эти деньги предлагался также гостевой дом, домик для персонала и строение для охраны, четыре спальни и две столовые, гостиная с переходом в бассейн, джакузи, бар с бильярдным столом, зона для стирки и тренажерный зал.

На участке также имеется гараж с вместительностью до трех автомобилей, 12 машиномест, беседка с барбекю, а также сад с прудом, отмечает Mash.

В настоящее время Лобода находится в Латвии, где живет с дочками. Параллельно зарабатывает на жизнь, выступая с концертами по европейским странам. Под новогодние праздники у Светланы расписание пока пустует.

Украинская певица нередко вспоминает свою былую жизнь в России: первый год она в принципе не работала над песнями, не чувствуя ни желания, ни сил. А непопулярность в Европе ее задевает – свои ощущения она описала как падение вниз "с большой высоты".

Источник: Mash ✓ Надежный источник
