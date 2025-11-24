"Падаешь вниз": Лобода высказалась о разрушенной карьере после отъезда из России

"Я не буду переводить песни": Лобода публично ответила недовольным украинцам
Фото: соцсети
Артистка вспоминает свою былую популярность

Годами Светлана Лобода находилась в топе российских чартов. Однако после переезда она забыла о прежней востребованности: украинскую исполнительницу задевает ее непопулярность в Европе. Первый год она вообще не работала над музыкой, не испытывая ни желания, ни сил. А сцене она чувствовала, что начинает все с нуля.

После отъезда из России Светлане пришлось принять новую реальность. До сих пор она вспоминает свой взлет в стране, где пользовалась популярностью и была востребована.

"Это ощущение, когда ты с большой высоты падаешь вниз", – описывает экс-солистка "ВИА Гры" свои ощущения.

Ныне Лобода живет в Латвии, как и ряд коллег по сцене. Новое убежище ее устраивает. Называет домом место, где живет семья – а сегодня они находятся в Риге.

Возвращение на российскую сцену уже не представляется возможным. А на родной Украине Светлану критикуют те, кто недолюбливал ее из-за карьеры в России. Правда, те самые песни и составляют репертуар Лободы. Переводить их она не намерена – здесь исполнительница настроена принципиально.

"Я не буду переводить песни, которые любят миллионы, на украинский язык", – высказалась артистка, добавив, что те хиты будут жить собственной жизнью.

Кстати, в прошлом году певица привлекла внимание властей ОАЭ, которые предупредили ее о последствиях: там обратили внимание на политический стендап Лободы в Армении и сообщили организаторам, что такого в Эмиратах быть не должно. В противном случае никаких концертов не будет.

Источник: СтарХит ✓ Надежный источник
Выбор читателей