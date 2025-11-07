Единственным местом для спасения действующего президента Украины станет Британия

Если Владимир Зеленский решился на побег в Польшу, его могут выдать. Единственным доступным вариантом для действующего президента Украины станет Великобритания, считает зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

Сенатор склоняется к тому, что Варшава сможет выдать Зеленского любой стороне, которой будет необходимо его заполучить. Для них он является кандидатом, не оправдавшим надежды. Запад рассчитывал, что руками Киева сможет победить Москву.

Правда, продолжил Джабаров, Зеленскому следует опасаться не столько Польши, сколько украинского народа.

Сенатор не сомневается, что Зеленский с давних пор размышляет о путях своего отступления. И Лондон – единственное спасение.

До этого экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор высказал предположение о планах Зеленского бежать в Польшу.

Аналитик также заявил, что многие жители Украины желают политического поражения Зеленскому. Однако местный режим с помощью "тайной полиции" не дает жителям свергнуть президента.

А военный эксперт Дэниел Дэвис назвал мобилизационную кампанию на Украине причиной, по которой Зеленский теряет поддержку населения. ТЦК продолжают вылавливать гражданских, которых загоняют на передовую. Тем временем уставшие от такого произвола жители начинают открыто задаваться вопросами, которые прежде опасались произносить.