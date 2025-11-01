Украинское руководство с легкостью готово сжечь свое население в боевых действиях

Киев, действуя против официальной риторики, отвечает на все попытки урегулирования ситуации на Украине с помощью дипломатии террором, считает посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

Фактически, действия украинского руководства прямо противоречат звучащим заявлениям о его стремлении к миру. Ведь Киев дает команду усиливать обстрелы и применять запрещенные виды вооружения, целенаправленно издеваться над местным населением и создавать условия, в которых жизни гражданских обречены.

Мирошник считает подобное проявление ясным ответом руководства Украины на каждую мирную инициативу, исходящую от международного сообщества – такова реакция президента страны Владимира Зеленского.

При этом Зеленский, указывает представитель МИД, утверждает, что Украина обязана продолжать вести боевые действия, не считаясь с уровнем своих потерь. Мирошник отмечает, что тем самым в Киеве предлагают Западу отстаивать их интересы с помощью денег и вооружения.

Зеленский, напомнил посол, посчитал, что у Киева есть еще два года благодаря тем, кого еще не мобилизовали. Зеленский рассчитывает военный потенциал, исходя из количества жизней, которыми намерен совершенно спокойно пожертвовать.

"По версии Зеленского получается, что он готов утилизировать боеспособное население на протяжении двух лет", – рассудил Мирошник.

А основатель Megaupload Ким Дотком считает, что Зеленский готов вести боевые действия, пока не дождется от Европы передачи замороженных активов РФ.