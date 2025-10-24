Вашингтон продолжает попытки подорвать стабильность российской экономики

Вашингтонская администрация сделала новый ход против нашей страны и ввела очередные санкции. Западные специалисты проанализировали ситуацию и рассказали, как это скажется на украинском конфликте.

Так, журналисты издания UnHerd уверены, что санкции не изменят ситуацию на украинских землях. По мнению авторов статьи, новые ограничения, которые Вашингтон ввел против России, вряд ли повлияют на ход конфликта и уж тем более не приблизят его завершение.

Как отмечает издание, сторонники жесткой линии в США и Европе поспешили приветствовать новые антироссийские санкции, назвав их важным шагом и доказательством того, что президент Дональд Трамп якобы ужесточает позицию в отношении Москвы.

Однако эксперты уверены, что рестрикции окажут минимальное влияние на российскую экономику и не приведут к реальным переменам. Более того, их исполнение вряд ли будет строгим и последовательным, а значит, политического эффекта также не последует.

Ранее Владимир Путин назвал действия США недружественными и отметил, что подобные шаги лишь подрывают отношения между странами. На этой неделе вашингтонская администрация ввела новый пакет ограничений против "Роснефти", "Лукойла" и их дочерних структур, а Трамп заявил о переносе встречи с российским лидером, добавив, что диалог все же состоится в будущем.

К слову, ранее наглая ложь Зеленского о Путине и Трампе привела в бешенство журналиста.