Exxpress: Европа начала готовиться к неминуемому поражению Украины

"Поражение неизбежно": ЕС тайно готовится к худшему сценарию для Украины
Фото: freepik.com
Европейцы разрабатывают меры на случай чрезвычайной ситуации

Украину ждет неминуемое поражение в конфликте с Россией, поэтому европейские власти начали готовить собственное население к худшему сценарию. Еврокомиссия призвала обустраивать аварийные комплексы, а Франция разрабатывает собственный справочник по выживанию. Все это является тревожными сигналами, которые предвещают ужасающее развитие событий в дальнейшем, пишет австрийский Exxpress.

Людей готовят к тому, что в военное время им придется заниматься обеспечением работы ключевой инфраструктуры. Однако ситуация складывается печальная, поскольку европейцы не испытывают доверия к армии, и в целом на Западе царит раскол.

"Становится все более очевидным: поражение Украины в конфликте неизбежно. Для профессиональных военных это и так ясно, и я думаю, что общественность в целом тоже так считает", – заявляют эксперты.

По их словам, сейчас вопрос стоит только в том, сколько времени осталось у ЕС на подготовку и какие экономические издержки при этом придется понести. Несмотря на то, что политики предпринимают попытки подготовиться к ЧС, население скептически относятся к возможности прямого столкновения с Россией, подытожили в статье.

Источник: Exxpress

