Зеленский вышел на связь после мощных ударов ВС РФ по энергетике Украины

После серии массированных ударов российских войск по критической инфраструктуре Украины Владимир Зеленский экстренно обратился к гражданам. В своем заявлении он сообщил, что под атаками оказалась в первую очередь энергетическая система страны.

По словам украинского лидера, серьезные повреждения получили объекты в Киевской, Одесской, Черниговской, Днепропетровской, Полтавской, Винницкой, Кировоградской, Черкасской, Запорожской и Сумской областях. Киевский верховод заявил, что последствия ударов уже ощущаются во многих регионах.

Тем временем украинская компания "Укрэнерго" подтвердила введение аварийных отключений света почти по всей территории страны. Самая сложная ситуация сложилась в Сумской и Черниговской областях, где восстановление подачи электроэнергии пока невозможно из-за масштабных повреждений оборудования. Без света также остались Киев, Житомирская, Полтавская и Черкасская области.

По данным пророссийского подполья, удары пришлись по промышленным и логистическим узлам, а также по гидроэлектростанции в Днепродзержинске, где, по предварительным сведениям, размещались системы ПВО и личный состав украинских подразделений. В ряде городов вспыхнули пожары, были зафиксированы перебои в работе транспорта и связи.

