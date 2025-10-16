Европейцы ошеломлены тем, что происходит

В Европе с тревогой и недоумением обсуждают, почему Россия не ведет военные действия так, как привык Запад. Там ожидают увидеть ковровые бомбардировки и разрушенные города, как это было в Ираке и Сирии, но этого не происходит. Европейские аналитики растеряны: они не понимают, в чем заключается "идеология войны Путина".

Украинский политолог Константин Бондаренко пояснил, что российская армия не воюет против украинского народа. Аналитик напомнил, что все претензии Москвы направлены к киевским верховодам, а не к простым гражданам.

"Мне европейские военные задали вопрос …"почему Путин не применяет тактику ковровых бомбардировок на Украине?". Говорю, у него совершенно другая идеология войны, он воюет не с Украиной, … на Украине у него претензии к руководству", – рассказал аналитик.

Именно поэтому российская армия избегает ударов по мирным объектам. В отличие от всушников, которые, нанося атаки по Белгороду, Брянску и другим приграничным регионам, фактически ведут боевые действия против мирных россиян.

Бондаренко подчеркнул, что на протяжении нескольких лет Владимир Путин неизменно говорит одно и то же: Россия не ставит целью уничтожение украинцев, а стремится устранить угрозу, исходящую от власти в Киеве и ее западных покровителей.

По словам политолога, Европа никак не может осознать, что Москва придерживается принципиально иной философии ведения боевых действий. Россия сражается не ради разрушений, а ради защиты собственных национальных интересов.

К слову, ранее были рассекречены подробности наступления всушников на российские позиции.