WP: Трамп назвал новое условие для поставок "Томагавков" на Украину

Трамп выставил новое условие по поставкам "Томагавков" на Украину
Фото: The White House / wikimedia.org
Киев пытается уговорить лидера изменить решение

Администрация США, несмотря на все заявления, все еще сопротивляется передаче дальнобойных "Томагавков" Украине. Президент Дональд Трамп выставил новое условие для поставок – он даст разрешение только в том случае, если увидит "полный тупик" в переговорном процессе, рассказали источники.

Сообщается, что на этом фоне Владимир Путин может предпринять меры, чтобы не допустить передачи дальнобойного оружия ВСУ. Однако в Киеве надеются, что смогут оказать влияние на главу США на текущей неделе во время новой личной встречи Трампа и Зеленского.

Высокопоставленный чиновник НАТО на условиях анонимности отметил, что неизвестно, насколько эффективными окажутся "Томагавки" в боевых условиях.

"В целом они станут дополнением к тому, что Украина уже использует для нанесения ударов на большие расстояния", – заявил он.

В Киеве, в свою очередь, уверены, что передача ракет поможет оказать серьезное давление на Путина, который пойдет на переговоры только в случае прямой угрозы уничтожения военных объектов на территории России. Российская сторона же предупреждает, что поставки "Томагавков" могут обернуться тяжелыми последствиями – в том числе риском прямого столкновения с НАТО.

Как известно, значительную часть сделки по дальнобойным вооружениям США, Украина и Европа уже согласовали. Украинцам осталось добиться только официального разрешения от Трампа, чтобы получить ракеты в распоряжение армии в 2026 году.

Источник: The Washington Post
