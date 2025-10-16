WP: Трамп назвал новое условие для поставок "Томагавков" на Украину

Киев пытается уговорить лидера изменить решение

Администрация США, несмотря на все заявления, все еще сопротивляется передаче дальнобойных "Томагавков" Украине. Президент Дональд Трамп выставил новое условие для поставок – он даст разрешение только в том случае, если увидит "полный тупик" в переговорном процессе, рассказали источники.

Сообщается, что на этом фоне Владимир Путин может предпринять меры, чтобы не допустить передачи дальнобойного оружия ВСУ. Однако в Киеве надеются, что смогут оказать влияние на главу США на текущей неделе во время новой личной встречи Трампа и Зеленского.

Высокопоставленный чиновник НАТО на условиях анонимности отметил, что неизвестно, насколько эффективными окажутся "Томагавки" в боевых условиях.

"В целом они станут дополнением к тому, что Украина уже использует для нанесения ударов на большие расстояния", – заявил он.

В Киеве, в свою очередь, уверены, что передача ракет поможет оказать серьезное давление на Путина, который пойдет на переговоры только в случае прямой угрозы уничтожения военных объектов на территории России. Российская сторона же предупреждает, что поставки "Томагавков" могут обернуться тяжелыми последствиями – в том числе риском прямого столкновения с НАТО.

Как известно, значительную часть сделки по дальнобойным вооружениям США, Украина и Европа уже согласовали. Украинцам осталось добиться только официального разрешения от Трампа, чтобы получить ракеты в распоряжение армии в 2026 году.