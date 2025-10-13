Axios: Трамп обсудил с Зеленским подробности сделки по "Томагавкам"

Лидеры готовы приступить к поставкам в любой момент

Дональд Трамп все сильнее склоняется к передаче Украины дальнобойного оружия для оказания давления на Владимира Путина. Как сообщили источники, во время недавних переговоров с Владимиром Зеленским американский лидер начал обсуждать этот вопрос более конкретно, затронув детальные подробности возможной сделки по "Томагавкам".

Знакомые телефонным разговором двух глав государств рассказали, что Трамп и Зеленский поднимали тему количеству необходимых ракет на Украине, способов их использования, а также обсудили параметры продажи вооружения через страны НАТО.

"Трамп действительно вникал в детали, и он очень полезен", – сказал один источник.

Дополнительно лидеры поговорили про статус поставок оружия Украине, ситуацию в ее энергетическом секторе в преддверии зимы и арсенал противовоздушной обороны, особенно системы "Патриот".

До этого Дональд Трамп заявил, что намерен обсудить вопрос передачи "Томагавков" Украине с Владимиром Путиным и предоставить ему самому возможность решить – попадет оружие к украинцам или нет. По его словам, если российская сторона согласится прекратить конфликт, то и ракеты в ее сторону не полетят.

