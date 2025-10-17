CBS News: в переговоры РФ-США в Будапеште могут добавить Зеленского

Встреча Путина и Зеленского: в США раскрыли хитрый ход с саммитом в Будапеште
Владимир Зеленский. Кадр: YouTube
На Западе активно обсуждают предстоящие переговоры Вашингтона и Москвы

Планируемый саммит российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа может пойти по неожиданному сценарию. Аналитики телеканала CBS News пришли к выводу, что в высоких кабинетах обсуждается вариант, при котором к встрече первых лиц двух стран может присоединиться и Владимир Зеленский.

Сообщается, что пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подтвердила: Трамп уже говорил с Путиным о переговорах в Будапеште и намерен обсудить эту тему с Зеленским во время его визита в Вашингтон.

Аналитики телеканала CBS News считают, что ответ представительницы вашингтонской администрации может говорить о том, что главу киевского режима подключат к переговорам в венгерской столице.

Тем временем в Москве подтверждают: новый раунд переговоров Путина и Трампа действительно готовится. Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, лидеры детально обсудили идею саммита во время их последнего телефонного разговора, который длился почти два с половиной часа – рекордно долго с начала второго срока Трампа.

Основная тема беседы – украинский кризис. Путин подчеркнул, что Россия по-прежнему выступает за дипломатическое урегулирование и открыта к обсуждению конкретных шагов.

К слову, ранее у Венгрии потребовали исполнить решение МУС об "аресте" Путина на саммите РФ-США.

Источник: CBS News ✓ Надежный источник
По теме

Встреча Путина и Трампа оказалась под угрозой срыва

Подобное было и накануне переговоров на Аляске

Путин победил: на Западе заявили о сокрушительном ударе по Украине

Российский лидер сумел хитро обернуть ситуацию в свою пользу

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей