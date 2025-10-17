CBS News: в переговоры РФ-США в Будапеште могут добавить Зеленского

На Западе активно обсуждают предстоящие переговоры Вашингтона и Москвы

Планируемый саммит российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа может пойти по неожиданному сценарию. Аналитики телеканала CBS News пришли к выводу, что в высоких кабинетах обсуждается вариант, при котором к встрече первых лиц двух стран может присоединиться и Владимир Зеленский.

Сообщается, что пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подтвердила: Трамп уже говорил с Путиным о переговорах в Будапеште и намерен обсудить эту тему с Зеленским во время его визита в Вашингтон.

Аналитики телеканала CBS News считают, что ответ представительницы вашингтонской администрации может говорить о том, что главу киевского режима подключат к переговорам в венгерской столице.

Тем временем в Москве подтверждают: новый раунд переговоров Путина и Трампа действительно готовится. Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, лидеры детально обсудили идею саммита во время их последнего телефонного разговора, который длился почти два с половиной часа – рекордно долго с начала второго срока Трампа.

Основная тема беседы – украинский кризис. Путин подчеркнул, что Россия по-прежнему выступает за дипломатическое урегулирование и открыта к обсуждению конкретных шагов.

К слову, ранее у Венгрии потребовали исполнить решение МУС об "аресте" Путина на саммите РФ-США.