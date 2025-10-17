Берлин призвал Будапешт исполнить решение МУС, когда Путин приедет на саммит

Российский лидер может оказаться под угрозой

Германия потребовала у венгерских властей соблюсти обязательства перед Международным уголовным судом, если российский лидер Владимир Путин прибудет в Будапешт на встречу со своим американским коллегой Дональдом Трампом.

С таким заявлением выступил официальный представитель главного немецкого внешнеполитического ведомства Йозеф Хинтерзеер подчеркнув, что, несмотря на решение венгерских властей вывести страну из состава МУС, государство все еще остается участником Римского статута до апреля 2026 года.

Немецкий дипломат напомнил, что будапештская администрация не может игнорировать международные нормы, даже если визит Путина связан с мирными переговорами. Он уточнил, что в подобных случаях статья 97 Статута обязывает страну заранее уведомлять МУС о намерении принять лицо, "находящееся в розыске". Он пояснил, что это необходимо, чтобы государства не могли самостоятельно трактовать международные соглашения.

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что его родная страна с уважением примет первое лицо Российской Федерации и обеспечит ему свободный въезд и выезд из страны. Руководитель венгерского правительства Виктор Орбан также подтвердил готовность Венгрии стать площадкой для саммита между Россией и США.

Телефонный разговор Путина и Трампа, состоявшийся 16 октября, стал одним из самых продолжительных за год. Лидеры обсудили ситуацию на украинских землях и, по словам главы Белого дома, договорились о личной встрече в Будапеште.

Напомним, МУС в марте 2023 года выдал ордер на "арест" Владимира Путина – Москву обвинили в якобы "депортации" детей из зоны боевых действий.

