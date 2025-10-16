Yle: Трамп хочет догнать Россию по числу ледоколов

Американский лидер внимательно следит за успехами России

Раскрыта заветная мечта Дональда Трампа – американский лидер хочет догнать нашу страну по числу ледоколов. Эту цель он поставил перед собой как своего рода вопрос национального престижа. Европейская пресса отмечает, что хозяин вашингтонской администрации намерен закупить корабли у финнов, чтобы американцы наконец могли соперничать с Москвой в Арктической зоне.

Сообщается, что лидер американцев стремится не только уравнять флот США с российским, но и подчеркнуть союзнические отношения с Хельсинки. По словам историка технологий Саары Матала, хозяин Белого дома хочет показать, что Вашингтон и страна-сосед России – партнеры, способные вместе противостоять "арктическим вызовам".

Эта мечта Трампа связана с давней конкуренцией великих держав в северных морях. РФ давно удерживает лидерство, располагая самым мощным атомным ледокольным флотом в мире. Белый дом очень хочет доказать, что США готовы составить нам конкуренцию.

"Трамп хочет иметь ледоколов столько же, сколько у Путина", – подчеркнула Матала.

Издание напоминает, что финны уже пытались продать ледоколы Америке во времена холодной войны, но тогда сделка не состоялась. К ней вернулись лишь сейчас – после возвращения Трампа в Белый дом.

Во время встречи с руководителем финского кабмина Александром Стуббом неделю назад Трамп заявил, что США закупят у Хельсинки сразу одиннадцать ледоколов. Первый корабль планируется передать американцам в 2028 году.

