Трамп объявил о полном развале БРИКС

Лидер уверен, что нанес по организации сокрушительный удар

Американский президент Дональд Трамп заявил, что после его угрозы все государства приняли решение выйти из состава БРИКС. Об этом он сказал журналистам во время встречи с главой Аргентины Хавьером Милеем в Белом доме.

По словам республиканца, он предупредил все страны, которые изъявили желание присоединиться к организации, что введет огромные пошлины на их продукцию, поставляемую в США. Этот метод сработал, и теперь эти государства даже не поднимают тему вступления в БРИКС.

"Все вышли из БРИКС. Они все выходят из БРИКС. БРИКС был атакой на доллар", – неожиданно объявил он.

Глава США добавил, что его позиция в отношении американской валюты является твердой, и он готов предоставить преимущество всем, кто намерен заключать сделки с ее использованием.

Это не первый выпад Трампа в адрес содружества. В начале июля он заявил, что организация давно "теряет свое значение", при этом пригрозив странам, которые поддерживают ее политику, пошлинами в 10%. Политик также хотел потребовать от других государств взять на себя обязательство не создавать новую валюту, которая могла бы стать альтернативой "могущественному доллару".