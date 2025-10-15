Белоруссию тоже задели новые ограничения

Латвийские власти придумали новый, весьма изощренный способ ударить по России и Белоруссии – теперь пересечение границы с этими странами стало платным. С 15 октября въезд через пункты пропуска "Гребнева", "Терехова" и "Патерниеки" возможен только по предварительной записи в электронной системе, а за право пересечь рубежи придется заплатить 9,3 евро.

Официально власти объяснили это заботой о "повышении безопасности" и "снижении транспортных заторов". Однако очевидно, что реальная цель – создать дополнительные трудности для водителей и компаний, работающих на российском и белорусском направлении.

Эксперты отмечают, что подобные шаги вписываются в общую антироссийскую политику прибалтийских государств, где каждое "нововведение" превращается в способ давления и демонстрацию лояльности коллективному Западу. Так, неделю назад Рига запретила нерегулярные автобусные рейсы в Россию и Белоруссию, фактически перекрыв одно из направлений сообщения.

Москва ранее не раз подчеркивала, что не имеет к прибалтийским странам территориальных претензий, но обращала внимание на постоянные нарушения прав русскоязычного населения и на желание соседей использовать любые поводы, чтобы выставить Россию в негативном свете. Теперь к этим политическим демаршам добавился и финансовый барьер – за обычную поездку через границу латвийские власти решили брать "дань".

