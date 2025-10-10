Reuters: страны Балтии планируют массовую эвакуацию в случае нападения России

Переселить планируют несколько миллионов человек

Эстония, Латвия и Литва начали готовится к массовой эвакуации населения на случай, если подвергнутся нападению со стороны России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на прибалтийских чиновников.

Власти опасаются, что внезапная концентрация российских войск у стран Балтии или неожиданная воздушная атака могут спровоцировать массовое бегство граждан. Также они не исключают, что Москва способна прибегнуть саботажу коммуникаций, массовому притоку мигрантов, гражданским беспорядкам и распространению фейковых новостей.

Источники рассказали, что экстренные службы уже приступили к учениям, тренируясь на сотне человек. В реальности они ожидают, что количество беженцев может достичь нескольких миллионов – только на границе с Россией и Белоруссией проживает около 400 тысяч граждан.

"Уже выбраны пункты сбора, в том числе в Вильнюсе, обозначены поезда и автобусы, а на складах созданы запасы таких припасов, как туалетная бумага и походные матрасы", – сказано в публикации.

Пока планы предусматривают размещение беженцев исключительно на территории собственной страны. Эстония допускают, что прибегнут к переселению могут 1,4 млн человек, а Латвия готовится эвакуировать порядка 1,9 млн населения.