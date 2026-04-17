"Будут казнить людей русских": всплыло жуткое пророчество монаха Авеля о конце света

Слова старца звучат устрашающе

Знаменитого монаха Авеля часто называют "русским Нострадамусом". Считается, что часть сказанного им уже нашла отражение в истории. Особый интерес вызывают его слова о тяжелых испытаниях для России. В своих записях Авель описывал период, когда страну захлестнут кровь, страх и внутренние конфликты, а народ столкнется с жестокими испытаниями.

Он говорил, что наступит время, когда начнутся гонения, разрушение святынь и преследование людей. В пророчествах упоминалось, что "лучших людей русских будут казнить", а страна переживет глубокий духовный кризис.

Толкователи связывают эти образы с революцией и событиями начала XX века, однако, возможно, все самое страшное – еще впереди. Впрочем, несмотря на мрачные картины, в словах старца звучала и надежда. Он считал, что после тяжелых испытаний Россия сможет возродиться и вернуть себе силу.

Также провидец затрагивал тему конца света. В некоторых источниках указывается конкретная дата – 2896 год, однако подлинные записи с объяснениями этого предсказания до наших дней не дошли.

