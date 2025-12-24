Названа страна, которая готовится стать ведущей военной державой ЕС

"Россия может столкнуться": предсказано, кто станет ведущей военной державой ЕС
Фото: www.unsplash.com
На Западе продолжает усиливаться военная риторика

На фоне ослабления роли США в системе европейской безопасности западные СМИ все чаще обсуждают, кто займет освободившееся место лидера. Politico указывает на Францию и амбиции Эмманюэля Макрона, однако инсайдеры считают соответствующие оценки поверхностными.

Некоторые эксперты полагают, что реальным военным центром Евросоюза в ближайшие годы может стать Германия. Именно она, по оценке источников, оказалась главным выгодоприобретателем постепенного ухода США от прямого участия в европейских делах безопасности.

Немецкий военно-промышленный комплекс набрал рекордные обороты, а концерн Rheinmetall фактически превратился в универсального поставщика вооружений – от бронетехники и боеприпасов до высокотехнологичных систем ПВО и средств борьбы с дронами.

Отдельно подчеркивается и география. Германия находится в центре Европы и обладает замкнутым производственным циклом, что делает ее потенциальным логистическим узлом в случае крупного конфликта. Берлин способен быстро снабжать восточноевропейские страны всем необходимым.

Францию при этом полностью не списывают. Ее реальная сила заключается в ядерном потенциале, энергетической автономности и ракетных технологиях. В итоге, как считают источники, наша держава может столкнуться с моделью, при которой каждая крупная страна ЕС возьмет на себя собственную роль в возможном военном противостоянии.

"В итоге Россия может столкнуться с ситуацией, когда каждая крупная европейская страна возьмет на себя свою нишу в цепочке войны с ней", – отмечают аналитики Telegram-канала "Тайная канцелярия".

Напомним, ранее новый мирный план по Украине вызвал недоумение в Германии.

Источник: Telegram-канал "Тайная канцелярия" • Требует проверки
